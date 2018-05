© Copyright : DR

Kiosque360. L’industrie aéronautique marocaine met le turbo. En effet, le bilan d’étape de 2014 à 2017 montre que le chemin parcours est très encourageant. Le secteur a déjà atteint 29% en termes de taux d’intégration, et pourrait dépasser, avant 2020, les 35% initialement prévus à cette échéance.

C’est une bonne nouvelle pour le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy. Selon La Vie Eco en kiosque ce vendredi 1er juin, l’écosystème aéronautique fait nettement mieux que prévu. En effet, le bilan d’étape de 2014 à 2017 montre que le chemin parcouru est très encourageant, puisque le rythme prévisionnel d’évolution du taux d’intégration est bien aligné sur les performances de l’écosystème.

L’hebdomadaire nous apprend que le taux moyen d’intégration actuel est de 29% à fin 2017, alors même que les prévisions initialement établies tablaient sur 35% à l’horizon 2020. Ce qui veut dire que les 35% pourraient bien être atteints avant 2020. Selon La Vie Eco, le ministère de l’Industrie table désormais sur un taux de 39% à 2020, tellement les performances du secteur sont solides et prometteuses.

Soulignons que le secteur a enregistré une croissance de 18,4% en 2017. Et les carnets de commandes des industriels sont encore pleins, ce qui augure d’une très bonne moisson pour 2018 et les prochaines années. Le GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques et spéciales) et le ministère de tutelle travaillent d’ores et déjà sur la mise en place de nouveaux écosystèmes afin de booster les performances du secteur.

La Vie Eco souligne aussi que la montée en gamme des composantes produites au Maroc et bien d’autres facteurs feront que l’activité connaîtra un surcroît de croissance, ajoutant qu’à terme, l’écosystème aéronautique pourrait atteindre un taux d’intégration de 60%.