Les deux compagnies viennent de déposer une demande d’autorisation auprès du ministère américain des transports (DoT) en vue de partager leurs codes entre le Maroc et les Etats-Unis.

Déjà liées par un accord interligne, Royal Air Maroc (RAM) et American Airlines veulent offrir à leurs clients des options supplémentaires pour atteindre le maximum de destinations. Les deux compagnies sont toutes deux membres de l’alliance Oneworld (la RAM officialisera son adhésion au premier trimestre 2020).

La RAM dessert déjà au départ de Casablanca les aéroports de New York-JFK, Washington-Dulles, Miami et depuis juin dernier Boston-Logan.

De son côté, American Airlines s’apprête à inaugurer en juin prochain une nouvelle liaison saisonnière entre Philadelphie et Casablanca, sa première vers l’Afrique.

Selon le site spécialisé dans l’aéronautique, Air Journal, «outre les lignes entre les deux pays, la demande d’autorisation mentionne de futurs marchés potentiels de codeshare tels qu’Abidjan en Côte d’Ivoire, Bamako au Mali ou Cotonou au Bénin».

En aout dernier, poursuit la même source, Vasu Raja, vice-président du réseau et de la planification chez American Airlines, se disait «impatient de travailler avec Royal Air Maroc quand elle rejoindra l’alliance Oneworld en janvier, ce qui permettra de créer encore plus de liaisons en Afrique, vers des villes comme Marrakech, Lagos et Accra. Et ce n’est qu’un début ».

Royal Air Maroc dispose déjà en Amérique du nord d’accords avec JetBlue et WestJet. American Airlines propose de son côté huit destinations africaines via British Airways et Iberia.

Air Journal rappelle que l’Afrique compte déjà quatre villes desservies depuis les USA par Delta Air Lines (Accra, Dakar, Johannesburg et Lagos), tandis que United Airlines se posera pour la première fois en huit ans dans le continent à la mi-décembre avec une ligne entre Newark et Le Cap.