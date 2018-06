Les nouvelles lignes, Nador-Casablanca, Dakhla-Marrakech, Dakhla-Casablanca et Agadir-Rabat seront ouvertes à un tarif promotionnel de 300 dirhams l’aller simple.

La compagnie low cost, Air Arabia Maroc, vient d’annoncer, en partenariat avec les régions de l’oriental, de Dakhla-Oued Eddahab et de Souss-Massa, l’ouverture de quatre lignes aériennes, accessibles dès le 22 juin pour Nador-Casablanca, et dès le 28 octobre pour Dakhla-Marrakech, Dakhla-Casablanca et Agadir- Rabat. Sachant qu’Air Arabia opère déjà sur la ligne Fès-Marrakech, et ce depuis juin 2017.

Ces vols seront opérés par des Airbus A320, d’une capacité de 174 sièges. Ils seront ouverts à la vente à un tarif promotionnel de 300 dirhams l’aller simple, à l’exception des deux lignes desservant Dakhla depuis Casablanca et Marrakech pour lesquelles le communiqué d’Air Arabia ne mentionne aucune indication de tarif.