Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, fait partie des trois banquiers centraux de la région MENA à figurer dans le top 10 du magazine américain Global Finance, avec ses homologues koweïtien, Mohammad Youssef al-Hashel, et libanais, Riad Salameh.

Le wali de Bank Al-Maghrib fait partie des dix meilleurs banquiers centraux sur 94 sélectionnés dans le nouveau classement annuel du magazine new-yorkais Global Finance. Abdellatif Jouahri est classé au 7e rang mondial, devant ses homologues russe (8e), sud-coréen (9e) et taiwanais (10e).

En poste depuis 2003 à la tête de la banque centrale, Jouahri a obtenu un «A», soit la note maximale requise par le système de notation établi par Global Finance.

L’échelle de notation va de «A» à «F» et se base sur un ensemble de critères objectifs (stabilité de la monnaie, gestion des taux d’intérêt, etc) et subjectifs, précise le magazine dans un communiqué.



Le gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Dragui, a quant à lui été déclassé à la catégorie inférieure des dix banquiers centraux notés «A-». Idem pour le patron de la Fed, Jerome Powell, ou encore le Saoudien Ahmad al-Kholifey, l’Égyptien, Tarek Amer, et le Qatari Abdulla ben Saoud al-Thani.