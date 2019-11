© Copyright : DR

Kiosque360. Casablanca sera, dans le moyen terme, dotée d’un nouveau parc de 700 bus neufs et écologique. Le nouvel exploitant s’est engagé à les importer entre 2021 et 2025.

L’entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion déléguée du transport collectif par bus n’a semble-t-il rien changé au calvaire que vivent les usagers. Dans son édition du jour L’Economiste constate que «les bus complètement déglingués de M’dina Bus continuent de circuler».

Ils devront encore se contenter du parc de matériel roulant vétuste du précédent délégataire qui ne compte à ce jour que quelque 200 bus dans un état fortement détérioré. Toujours selon le journal casablancais, un parc provisoire de 400 bus d’occasion a été commandé par le nouvel exploitant pour assurer le service de transition dès sa réception en janvier 2020.

«La deuxième phase contractualisée concerne la période 2021-2025 moyennant une flotte de 700 bus nouveaux et écologiques. 350 bus seront ainsi financés principalement par le fonds d’appui aux réformes de transport (FART) et 350 par Alsa Al Baida selon ses engagements contractuels», écrit le quotidien révélant qu’ils nécessiteront un investissement de 1,1 milliard de DH. Plus de 900 millions de DH seront assurée par le FART. Le reste sera réparti entre la commune urbaine de Casablanca (100 millions de DH) et la région Casa-Settat (100 millions de DH).

Au-delà de l’achat qui sera géré par l’ECI Al Baida, la mise à niveau porte aussi sur d’autres aspects du transport collectif par bus. L’idée, comme le note le journal, est de «financer un système billettique compatible avec celui du tramway et du BHNS de Casablanca pour permettre l’interopérabilité (210 millions de DH)». De plus, il sera question de «l’acquisition d’un SAEIV (Système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs) et la réalisation d’un Poste central de commande (PCC) Bus». Les études juridiques, techniques et la maîtrise d'œuvre sont également prévues.

L’Economiste assure que le nouveau réseau de bus sera complémentaire dans sa desserte aux 4 lignes de tramway et aux 2 lignes de bus à haut niveau de service (BHNS), proposant un tarif bus/ tram ou Bus/BHNS moyennant la carte rechargeable opérationnelle aujourd’hui dans les lignes de tramway.