Visa for Music: Hamid Bouchnak en tête d'affiche

Le groupe The Grey Stars et le célèbre artiste Hamid Bouchnak viendront représenter en force la région de l'Oriental à Visa For Music 2019. Cet évènement, véritable rencontre entre artistes et managers, aura lieu cette année du 20 au 23 novembre à Rabat.

L'édition 2019 de Visa For Music aura lieu du 20 au 23 novembre à Rabat. Les organisateurs annoncent que cette année encore, la région de l'Oriental sera mise en valeur. Une importante délégation sera présente à Visa For Music pendant toute la durée du salon. Musiciens, artistes, professionnels, ainsi que des directeurs de Festivals et des représentants de l’Agence de l’Oriental feront le déplacement à Rabat. "Vidéo. "Visa for music" célèbre la musique hassanie Parmi eux, deux groupes représenteront la richesse de cette région lors d’une soirée au Palais Tazi, le vendredi 22 novembre. Issu de la diaspora (dont quatre originaires de l’oriental marocain), The Grey Stars prône le métissage par leur musique colorée et donne voix à la communauté belgo- marocaine, soutenue également par la Wallonie-Bruxelle Musique. Des chants traditionnels gnaoua et soufi sur des rythmiques modernes, il représente un nouveau courant de la musique fusion Gnawa Belgo-Marocaine : un melting pot de rythmiques traditionnelles maghrébines et occidentales entrecroisées de rock, funk, jazz, reggae, funk, reggada, riddim, pop, disco, dance, trans. Né à Oujda, le célèbre chanteur de raï Hamid Bouchnak, clôturera la soirée. Grande voix de la chanson marocaine, il compose une musique qui concilie plusieurs origines et cultures, rapprochant d’autres genres musicaux, jazz, reggae ou chaâbi.

Par Qods Chabaa