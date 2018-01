© Copyright : Le360

Edifiée en plein cœur de Rabat, la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM), un des symboles de la culture marocaine, reste un lieu incontournable pour des milliers d'étudiants, de chercheurs et même de touristes étrangers.

Miroir de la culture nationale, cet établissement édifié sur une superficie de 20.000 hectares abrite quelque 700.000 livres et objets d'art ainsi que plus de 100.000 manuscrits de diverses époques portant sur les cultures et les religions, a expliqué à le360 son directeur général par intérim, Abdelilah Tahani.

Fleuron de l'architecture marocaine, la BNRM, dont la conception et la création ont été initiées par le roi Mohammed VI, comprend une tour de onze étages dans laquelle sont conservés des milliers de manuscrits et de collections offertes par des intellectuels marocains tels Abdelouahed Benmansour, Mohamed Bensouda, Maurice Serfaty, Mohamed Guessous et Abdelhaq Lemrini.

Abdelilah Tahani indique vouloir augmenter porter à court terme la capacité de stockage de la BNRM, la portant à un million de livres, et souhaite par ailleurs sceller un nouveau partenariat avec les pays d'Afrique.

Reportage au cœur de ce bijou de la culture marocaine.