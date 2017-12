© Copyright : DR

Maître Gims a enflammé, hier vendredi 29 décembre, la mythique place Jemaa El Fna. Le rappeur français qui a chanté l’hymne national, s’est dit prêt à animer d’autres grands événements dans différentes villes du royaume, remerciant le roi Mohammed VI de lui en voir donné l’occasion.

Maître Gims a créé l’événement à Marrakech en cette fin d’année 2017 en animant, vendredi soir, un concert à la mythique place Jemaa El Fna dans le cadre de la première édition de "Stars in the Place".

Des milliers de fans de cette star du rap ont vibré pendant près d'une heure et demi au rythme d’une soirée unique et inoubliable avec une mise en scène grandiose mise en place par des professionnels du monde du spectacle.

Lors de cette soirée, Maitre Gims a interprété ses plus grands tubes, là où culture hip-hop et variétés françaises se rejoignent.

Cet artiste, fan notoire de Marrakech, a voulu offrir au public marocain et étranger un spectacle historique et gratuit. Un méga show a été pensé pour offrir à ce public un moment de fête absolue, sans relâche autour d'un chanteur aux succès foudroyants.

Le concert a tenu toutes ses promesses et le public composé de Marrakchis, de jeunes issus d’autres villes du royaume et de touristes de la Cité ocre, a passé une soirée exceptionnelle sur la Place Jamaa El Fna en compagnie de leur star préférée.

La tête d’affiche internationale ne s'est pas produite seule, puisque la première partie a connu la présence d’une autre référence incontournable, le grand Douzi, ainsi que la participation exceptionnelle du groupe "Cravata" et l'artiste Sy Mehdi.

Dans une déclaration à la presse peu avant le début de ce concert, Maître Gims a exprimé sa gratitude au roi Mohammed VI, "qui lui a facilité l’accès à cette place mythique afin que cette rencontre avec le public soit possible, sachant qu’un concert dans cette Place nécessite énormément de logistiques", a-t-il dit.

"J’ai rencontré SM le Roi Mohammed VI plusieurs fois, au Maroc, en France, au Gabon, en Côte d’Ivoire et j’ai appris que SM le Roi est au courant de mon style de musique et est très fier que je choisisse le Maroc comme résidence", a-t-il ajouté.

"C’est très important pour moi que ce concert soit gratuit et que chacun passe un bon moment, et ce sont des actions que j’aimerais répéter que ce soit ici au Maroc ou ailleurs", s’est-il réjoui. "Je souhaite réitérer ce concert et le programmer chaque année peut-être mais avec des artistes différents", a-t-il insisté.

Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est un rappeur, chanteur et compositeur français né en 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo).

Ce rappeur, chanteur et compositeur est issu d'une famille de musiciens puisque son père était un chanteur du groupe "Viva La Musica" et il a des frères rappeurs.

Membre du groupe "Sexion d'Assaut", il sort son premier album en 2013. L'album connaît un succès commercial avec plus de 1 million d'exemplaires vendus. En 2017, Maître Gims a vendu plus de 5 millions d'albums depuis le début de sa carrière.

A rappeler que l'événement "Stars in the Place" entend inviter chaque année des artistes majeurs à la célèbre Place Jemaa El Fna à la Cité ocre.