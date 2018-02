© Copyright : Le360

La Fondation nationale des musées a signé une convention de partenariat avec Buzzkito, une plateforme de communication digitale. Les détails.

Désormais, les réseaux sociaux du Musée Mohammed VI d’art contemporain seront gérés par Buzzkito. Cette plateforme de communication digitale, présente au Maroc et dans le monde arabe, vient de signer une convention avec la Fondation nationale des musées.

Cette convention stipule que durant une période test de six mois, pour commencer, Buzzkito devra animer les pages Facebook, Twitter et Instagram de la Fondation nationale des musées qui a en charge tous les musées du Maroc. «Dans un premier temps nous allons nous charger du Musée Mohammed VI et peut-être par la suite nous étendre aux autres musées», confie à le360 Mehdi Benslim, le fondateur de Buzzkito.

Pourquoi la Fondation nationale des musées a-t-elle choisi d’externaliser sa communication digitale? C’est une question d’absence de budget dédié, répond Mehdi Qotbi, le président de cette institution. «La Fondation nationale des Musées a un budget limité et, souvent, nous préférons recourir à des partenariats avec des tiers», justifie-t-il.