La célèbre actrice tunisienne, avocate de formation, revient sur ses propos acerbes à l'encontre du chanteur marocain, Saad Lamjarred, qui ont fait des vagues. Elle persiste et signe.

Nul besoin de présenter cette actrice au grand talent. On sait, cependant, peu de son engagement contre le harcèlement sexuel. Hend Sabri avait publié sur les réseaux sociaux un message dans lequel elle s'en prenait vigoureusement à Saad Lamjarred suite à son incarcération pour viol.

"J'étais le première et seule artiste arabe à m'être exprimée au sujet de l'inculpation, pour la troisième fois, de l'artiste. Par la suite, j'ai fait l'objet d'une véritable cabale. On m'a même envoyé des messages menaçants. Or, moi, je n'ai rien contre le Monsieur. J'estime tout simplement qu'il ne faut pas faire deux poids deux mesures et être indulgent envers quelqu'un parce qu'il est célèbre", a-t-elle dit.

L'atcrice regrette surtout de n'avoir pas été soutenue par ses pairs et affirme avoir dit le fond se pensée.

"Le monde de l'industrie cinématographique arabe est très silencieux au sujet du harcèlement sexuel. On ne sait pas réellement ce qui s'y passe. On n'ose pas dénoncer les harcèlements dont sont victiles les actrices, comme cela se fait à Hollywood", regrette-t-elle.

L'équipe de le360, présente aux 29e Journées cinématographiques de Carthage (JCC), a filmé son intervention.