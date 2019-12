Emouvante cérémonie de clôture, aux premières heures de ce dimanche 8 décembre. «Valley of souls» du Colombien Nicolás Rincón Gille a reçu l’Etoile d’Or de Marrakech. «Last Visit» du Saoudien Abdulmohsen Aldhabaan et «Mosaic Portrait» du Chinois Zhai Yixiang ont reçu le Prix du Jury, ex æquo.