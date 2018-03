© Copyright : DR

Pluie de prix pour le film "Volubilis" de Faouzi Bensaïdi, hier, samedi 17 mars, lors de la cérémonie de clôture du Festival national du film à Tanger.

Le long-métrage Volubilis de Faouzi Bensaïdi est le grand vainqueur de la 19e édition du Festival national du film qui a eu lieu du 9 au 17 mars à Tanger.

Le film a remporté le grand prix du festival dans la catégorie des longs-métrages, lors de la cérémonie de clôture qui a eu lieu samedi soir. Il a également raflé le prix de la critique ainsi que le prix Don Quichote.

Dans une déclaration accordée à le360, Faouzi Bensaïdi a exprimé sa joie d'avoir été récompensé pour le grand travail qui a été accompli pour la réalisation de ce film.

Tourné en six mois à Meknès, Volubilis retrace l'histoire d'amour entre Abdelkader, vigile d'un centre commercial, et Malika, femme de ménage. Les deux tourtereaux se marient. Malgré des problèmes d’argent, ils rêvent d’avoir leur propre toit. Pour l’heure, ils vivent chez leurs parents, et ne peuvent pas s’offrir un moment d’intimité. Un jour, Abdelkader vit un épisode d’une violence inouïe et d’une grande humiliation qui va chambouler leur destin.