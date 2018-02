Vidéo. Comment Assala Nasri répond à ses détracteurs

La chanteuse syrienne Assala Nasri.

Voilà une vidéo qui fait le tour de la Toile et suscite des commentaires pour la plupart plaisants. On y voit la chanteuse syrienne, Assala Nasri, parler de son art, de ses fans et de ses détracteurs. Elle ne manque pas d’air.

Assala Nasri était, le week-end dernier, l’invitée d’une émission artistique sur une chaîne de télévision koweïtienne. Naturelle comme toujours, la chanteuse syrienne n’y est pas allée de main morte. «Certains aiment ma voix, et d’autres n’aiment pas. Mais celui qui n’aime pas ma voix souffre d’une aliénation mentale», a-t-elle dit sans sourciller.

Par Khalid Mesfioui