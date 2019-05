© Copyright : DR

La chanteuse marocaine Aziza Jalal vient de chanter à nouveau sa chanson "Mestaniak" aprés une abscence de la scène artistique qui aura duré trente ans. L'artiste a accepté l'invitation de l'émission "Mina Sefr" sur MBC1.

Aprés l'entrevue télévisée, elle a interprété sa célèbre chanson. Trente ans aprés, sa voix n'a pas pris une ride. Sa manière de l'interpréter non plus. Les fans de Aziza Jalal ressentiront la même émotion en récoutant ce morceau et en redécouvrant sa voix sublime.

L'amie et consoeure de Aziza Jalal, Hayat El Idrissi, avait annoncé son passage télévisé sur sa page officielle Facebook.