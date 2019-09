© Copyright : Le360

Trois femmes artistes, parmi les plus célèbres du monde des arts d'Afrique du Nord, disent leur fierté de participer à la première biennale de Rabat, qui se tient jusqu'au 18 décembre 2019. 63 artistes y participent. Un évènement culturel dédié à la conception féminine de l’art.

Organisée par la Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNM), et placée sous le haut Patronage du roi Mohammed VI, cette première biannale de la capitale du royaume se veut un "espace de liberté et d'interaction entre le contemplateur et l'œuvre".

Le360 est allé à la rencontre de trois grandes artistes: Amina Benbouchta, plasticienne («Le Lit érotique»), de Deborah Benzaquen, artiste-photographe, et de Naziha Mestaoui, artiste belgo-tunisienne, également architecte.

Celle-ci invite à découvrir un son venu d’Amazonie, qui vibre au rythme de la réflexion cérébrale et de l'eau.

En marge de cette rencontre avec ces trois femmes artistes, le ministre espagnol de la Culture, José Guirao, a annoncé que la coopération culturelle entre l'Espagne et la Fondation des musées du Maroc sera renforcée, indiquant qu'une exposition montrant l'art marocain se tiendra prochainement à Madrid.