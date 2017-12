© Copyright : DR

Le Théâtre national Mohammed V de Rabat se réorganise. Le décret d'application validé le 21 décembre en Conseil de gouvernement annonce du changement. Les nouveaux textes juridiques viennent élargir les prérogatives de ce haut-lieu de spectacle. Les détails.

Le décret d'application pour la réorganisation du Théâtre Mohammed V a été adopté le 21 décembre en Conseil de gouvernement. «Les textes juridiques viendront renforcer le champ d’action du Théâtre Mohammed V qui commencera à produire tous les arts du spectacle sans exception», déclare Mohammed Benhsain, le directeur de cette institution. «Le Théâtre Mohammed V s’est toujours engagé dans la production et l’achat de pièce de théâtre, mais aujourd’hui ce décret nous autorise à produire d’autres types de spectacles comme des concerts et des chorégraphies», met-il en exergue.

Côté budget, 7 millions de dirhams par an seront consacrés à la production et à l’achat de spectacles. Ce budget est dérisoire, et à peine suffisant pour produire un film marocain. «C’est vrai, 7 millions de dirhams ce n’est pas assez, mais nous comptons sur la collaboration financière de nos partenaires», confie Mohammed Benhsain.

Autres nouveautés, entérinées par le décret d’application: la publication d'un magazine qui paraîtra deux fois par an, la création d’un centre d’archivage au quatrième étage du théâtre, et enfin la rénovation et le réaménagement de l’institution.

«Nous avons déjà démarré le chantier de rénovation en 2015 avec l’achat de nouveaux sièges, l’installation d’un nouvel éclairage scénique et enfin le dernier volet qui est celui de la réfection de la façade du théâtre tout en préservant l’architecture du bâtiment», explique Mohammed Benhsain.

La rénovation du théâtre qui devrait s’achever en septembre 2019 a coûté 40 millions de dirhams.