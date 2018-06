Mohamed Laâraj, ministre de la Culture et de la communication.

© Copyright : DR

Face à l'absence de réponse au dernier courrier envoyé au ministre de la Culture et de la communication, Mohammed Laâraj, la Fédération marocaine des troupes du théâtre professionnel sort de son silence et tire la sonnette d'alarme.

Une nouvelle crise dans le secteur du théâtre se profile. La Fédération marocaine des troupes du théâtre professionnel tire la sonnette d’alarme et exige un dialogue avec le ministère de la Culture et de la communication.

Dans un communiqué, diffusé lundi 11 juin, cette structure dénonce les derniers résultats de l'aide à la production théâtrale. Une lettre de protestation a d’ailleurs été envoyée au département de Mohamed Laâraj. «Notre courrier du 4 juin est resté sans réponse. Aucune réaction de la part du ministère. Nous exigeons l’ouverture du dialogue pour régler une bonne fois pour toutes cette situation désavantageuse pour tous les professionnels du théâtre», peut-on lire dans le texte de la fédération signé par son président, le metteur en scène Hassan Hammouche.

La Fédération marocaine des troupes du théâtre professionnel possède quatre principales revendications. La première concerne la remise en question de la programmation budgétaire consacrée aussi bien au théâtre résident qu’à l’aide à la production et à la diffusion.

Deuxième exigence: la révision du timing fixé à début septembre pour créer les pièces de théâtre subventionnées. Troisième revendication: la réponse rapide et efficace aux plaintes des professionnels. Et, enfin, la création d’une commission mixte pour suivre et étudier les perspectives du secteur.