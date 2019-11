© Copyright : DR

Terrence Malick a entamé le tournage de son film "The last planet" à Ouarzazate. L'opus, racontant la vie de Jésus à travers une série de récits, regroupe au casting une belle brochette d'acteurs.

Le cinéaste américain Terrence Malick a posé ses valises il y a deux semaines à Ouarzazate. Le réalisateur et son équipe sont en tournage du film "The last Planet" avec plusieurs acteurs de renommée internationale. Cet opus sur la vie de Jésus de Nazareth regroupe au casting, Géza Rohrig, dans le rôle de Jésus, et Mark Rylance qui campe le personnage de Satan, Mathias Shoenart dans le rôle de Pierre l'apôtre et Joseph Fiennes pour ne citer que ceux-là.

La production exécutive au Maroc est assurée par Kasbah Film dirigée par Karim Debbagh. L'équipe en a pour deux semaines encore sur place puisque le tournage ne devrait pas s'achever avant le 18 novembre.