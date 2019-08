Salé: les fouilles archéologiques se poursuivent à Dar El Baroud

Site de Dar El Baroud, à Salé.

Le ministère de la Culture et de la Communication a lancé la deuxième tranche des travaux de forage et de fouilles archéologiques sur le site d'importance historique, archéologique et artistique de "Dar El Baroud" à Salé.