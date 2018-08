© Copyright : DR

Said Bey apporte des précisions quant à l'agression à l'arme blanche dont il aurait fait l'objet le 28 juillet dans son appartement à Casablanca. Sur sa page officielle Facebook, l'acteur fait le récit de ce qui s'est réellement passé.

L'acteur Said Bey dément avoir échappé à une mort certaine suite à une agression à l'arme blanche dont il aurait été victime. A travers sa page officielle facebook, celui qui a campé récemment un rôle principal dans le feuilleton "Disk Hyati" sur 2M apporte des précisions.

"Contrairement à ce qui a été publié dans un média de la place, le 28 juillet, lorsqu'un homme a tenté de s’introduire dans mon appartement à Casablanca, je n'étais pas à la maison à ce moment précis. Moi et ma petite famille étions en voyage lorsque j'ai reçu un coup de fil m’informant qu'un voisin qui s'est interposé s’est vu asséner un coup de couteau. Le mis en cause m'accusait de vol d'idées et de sorcellerie", écrit Said Bey.

Contacté par le360, l'acteur raconte que l'auteur de cette agression est un vendeur de légumes qui voulait attenter à sa vie. L'agresseur accusait Said Bey de lui avoir soutiré des informations et de l'avoir ensorcellé pour les besoins du feuilleton "Disk Hyati'", diffusé pendant le mois de ramadan.





Pour se protéger lui et sa famille, Said Bey a porté plainte contre l'agresseur qui est aujourd’hui en garde à vue.