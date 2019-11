© Copyright : DR

La rentrée littéraire débutera le 5 novembre au Rotary Casa Corniche avec la présentation du premier roman de Noureddine Hany, «Esprit Chasseur».

C’est au restaurant Meson Asador, à Casablanca, que se réuniront plusieurs personnalités du monde littéraire marocain ainsi que les membres du Rotary Casa Corniche afin de débattre du premier roman de fiction de Noureddine Hany, à l’occasion d’un repas orchestré par Simo Master Chef.

Véritable promoteur des arts et de la culture, le Rotary s’inscrit dans la volonté de partage du savoir entre les créateurs et leur environnement.

C'est en ce sens que le Rotary Casa Corniche fait de ces expériences littéraires un nouveau rendez-vous incontournable de son agenda annuel.

Cette rencontre-débat, animée par Khalid M’Hammedi et par l’écrivain et éditeur Mehdi El Korti, sera également l’occasion de mettre en avant les valeurs universelles du Rotary: humanisme, don de soi, travail pour la communauté, partage, défense des causes humaines et sociales… Autant de préoccupations qui sont au cœur même de l’esprit du Rotary qui a érigé en philosophie de vie le fait de servir les hommes afin de leur donner davantage confiance en l’avenir de l’humanité.

Au cœur du débat

Premier roman de Noureddine Hany, «Esprit Chasseur» retrace le parcours d’un ex-agent des services secrets français, au bord de la dérive, Youness.

Celui-ci est contacté par un commanditaire privé pour une mission à Rabat, sa ville natale. Mais en ratant sa mission, il ne s’attend pas à se retrouver sur la piste d’un trésor découvert dans le cadre de fouilles archéologiques au début du XXe siècle.

Dissimulé par le Maréchal Lyautey, le secret de ce trésor est gardé par ceux que l'on surnomme les «Maures-vivants», des adeptes qui le protègent depuis plusieurs générations contre différents ennemis, dont un puissant cartel de trafiquants d’antiquités et une grande loge maçonnique.

D’un repère à l’autre, dans un jeu de perspectives et d’investigations, Youness est contraint de suivre en compagnie de son équipe un chemin initiatique tracé sur une trame philosophique mêlant urbanisme et architecture, religion et ésotérisme, archéologie et astronomie…

D’Alexandre le Grand, à Isabelle la Catholique et Christophe Colomb, à Yaâcoub El-Mansour, à Sidi Mohammed Ben Abdellah, au Maréchal Lyautey… Un roman qui invite à un voyage inédit dans le temps et le monde.

A propos de Noureddine Hany

Noureddine Hany est né à Rabat en 1984. Financier de formation et de profession, il est doctorant en sciences de gestion. «Esprit Chasseur: Le Secret des Maures-vivants» est son premier roman ésotérique, reflet de la passion de son auteur pour l’histoire et le patrimoine de Rabat.