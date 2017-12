© Copyright : DR

Le Musée Yves Saint Laurent a ouvert ses portes au public jeudi 19 octobre. L'ouverture de cette institution en hommage au célèbre couturier français fait partie des événements phares de l'année 2017.

Au cœur du quartier Gueliz de Marrakech se niche le Musée Yves Saint Laurent. Inauguré officiellement le 14 octobre par la princesse Lalla Salma, l’ouverture de cette institution fait partie des grands évènements qui ont marqué l’année 2017. Le musée, d’une superficie de 4.000 m2, est un bijou architectural réalisé par le cabinet d’architecture Studio KO, fondé par les Français Olivier Marty et Karl Fournier.

Il comporte une salle d’exposition temporaire, une bibliothèque de recherche rassemblant plus de 5.000 ouvrages, un auditorium de 150 places, une librairie et un café avec terrasse. Tout dans ce musée, imaginé par le richissime homme d’affaires français Pierre Bergé, décédé le 8 septembre dernier, rappelle le couturier de renom.

Les deux hommes cultivaient une passion sans pareil pour l’atmosphère de Marrakech, son patrimoine végétal, son artisanat et la bonté de son peuple. Tant de valeurs qui ont donné envie au couple Pierre Bergé-Yves Saint Laurent d’acquérir le jardin Majorelle, de construire la villa Yves Saint Laurent puis des années plus tard, de construire ce musée.

Dans la salle Saint Laurent, le noyau central du musée, un jeu s'instaure entre l'artiste, son absence si manifeste, le clair-obscur voulu par la scénographie et les images projetées en 2D et en 3D. Cette exposition donne à voir des photographies, des croquis, des parures et bien évidemment les tenues telles qu’imaginées et créées par Yves Saint Laurent en personne.

À mille lieues du clinquant, les créations du designer traduisent à la fois le raffinement, la simplicité et ses multiples inspirations. Au fil de ses voyages et de ses découvertes, l’artisan, comme il aimait à se définir, absorbait tel un buvard ce qu’il voyait de plus beau pour le restituer dans ses dessins et leur donner vie.

L’histoire est là pour rappeler qu’Yves Saint Laurent, né en 1936 à Oran, partait tous les ans, le 1er décembre et le 1er juin, 15 jours à Marrakech pour dessiner sa collection haute couture. Le Maroc qu’il a découvert en 1966 a toujours eu une grande influence sur son travail et ses couleurs.

Infos pratiques

Ouvert tous les jours de 10H à 18h sauf le mercredi

Tarif Public: 100 DH

Citoyens marocains et résidents étrangers au Maroc: 60DH

Contact: [email protected]éeyslmarrakech.com