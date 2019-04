© Copyright : DR

Spécialiste du roman marocain de langue française, mais aussi de la littérature française du XVIIIe siècle, Mohammed Aït Rami vient de publier un essai intitulé "Séduction Perverse, séduction hédoniste dans le roman du XVIIIe siècle" (éditions Le Manuscrit, collection «Réseau Lumières»).

Dans cet essai, Mohammed Aït Rami, docteur d’Etat en Lettres, ancien professeur à l’université Chouaib Doukkali d’El Jadida, tente d’explorer l’imaginaire à l’œuvre dans le récit libertin galant du XVIIIe siècle.

Il démontre ainsi que la scène mondaine du siècle des Lumières, pré et post-révolutionnaire, est dominée par deux types de séducteurs: le purement hédoniste et le résolument pervers.

Chacune de ces deux figures, identifiées par l’auteur, manie les signes et les valeurs conformément à sa vision et selon des stratégies et des tactiques appropriées.

Selon Mohammed Aït Rami, la perversité et l’hédonisme s’expriment, dans les romans qu’il a analysés pour les besoins de cet essai, selon des modalités qui leur sont propres, donnant ainsi lieu à des effets de lectures contrastés.

Dans son essai, Mohammed Aït Rami pratique une écriture aux antipodes du jargon et de la terminologie intelligible par une communauté. Le plaisir qu'il a ressenti à lecture des récits qui font l'objet de son étude, il sait aussi le transmettre dans une langue claire, élégante qui célèbre la littérature.

