Notre chroniqueur maison, au phrasé si reconnaissable, dont les billets atterrissent sans coup férir tous les mercredis, depuis Le360, dans votre boîte e-mail, publie chez son éditeur parisien, Julliard, Chroniques de l’Autre rive. Objectivement un must-read, en cette fin d’année.

Vous en redemandiez? Fouad Laroui ne se fait pas prier, et vous sert encore, de sa plume incisive, des textes stimulants, qui vous arrachent tantôt un sourire en coin, tantôt un franc éclat de rire, qui vous font mettre les poings sur les hanches ou …Vous questionnent, sur votre propre fêlure –car chacun en a une, et lui, l’homme de plume, sait observer et rendre compte de celle des uns et des autres.

Artiste de l’écriture, cet écrivain bohème, qui a décidé de vivre une valise à la main, arpente notre mère la terre –le plus souvent la vieille Europe, et son Maroc natal, mais il lui arrive très souvent, aussi, de pousser un peu plus loin que ces territoires déjà bien connus.

De la fatigue qui résulte de ses innombrables déplacements, il n’a cure: notre Fouad Laroui national, en fait citoyen de la planète, est en effet dévoré par un feu intérieur. Il écrit, et publie, il n’y peut mais, c’est là sa raison d’être et de vivre. Aussi, c’est avec une belle régularité qu’il sort un, voire deux, livres par an, et ce recueil de chroniques fleure encore bon la délicieuse odeur du papier neuf.

De Fouad Laroui, son éditeur, Julliard, dit qu’il «vante l’intelligence intarissable des êtres humains et pourfend, dans un même mouvement, leur insondable stupidité».

A lire d’urgence, donc, ces textes, de la plume d’un homme qui est aussi, pardon du peu, mathématicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur en sciences économiques, et non moins prof… Car Fouad Laroui enseigne, aussi, la poétique et la philosophie des sciences à l’université d’Amsterdam.

Prix Goncourt de la nouvelle en 2013, détenteur de la grande médaille de la francophonie de l’Académie française en 2014, il est de ceux qui nous rendent fiers d’être marocains.

Chroniques de l’Autre rive, de Fouad Laroui

Editions Julliard, 2019.