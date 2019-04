© Copyright : DR

Ce mercredi 24 avril, l’écrivain Fouad Laroui animera à 18 heures 30 une conférence au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, autour de la présentation de son dernier-né, Lumières Marocaines (éditions Langages du Sud). Un ouvrage très personnel sur la jeune scène artistique du Maroc.

Sur le thème «Que nous dit l’art contemporain marocain», Fouad Laroui explorera, au musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, au cours d’une conférence, l’œuvre de ces figures pionnières, de ces icônes incontournables et de ces jeunes créateurs qui questionnent leur univers intérieur, autant que les problématiques d’un monde en pleine mutation, repoussant toujours plus loin les expérimentations plastiques.

Eclectique, foisonnante, la scène artistique marocaine d’aujourd’hui est l’une des plus actives du monde arabe et du continent africain. Les soixante artistes réunis dans ce beau-livre que signe l'écrivain Fouad Laroui sont le reflet de l’identité plurielle du Maroc et de sa vitalité créatrice.

«La peinture marocaine me fascine, mais la fascination n’est qu’un début, ce premier mouvement qui porte celui qui regarde une toile… plutôt qui l’emporte par-delà le support/surface vers un monde de significations, plus peut-être: vers de nouveaux sens d’un monde éclaté, éclaboussé de couleurs, de traits, de formes qui se mêlent, s’entrelacent, se détachent et se quittent…», écrit Fouad Laroui.

L’écrivain plaide, dans cet ouvrage, en passant de Bellamine à Fatiha Zemmouri et de celle-ci à Dibaji ou Mellehi, pour une «éducation du regard» afin d’apprendre à apprécier l’art contemporain, quand il devient leçon de vie.

«Que nous dit l'art contemporain marocain», une conférence animée par Fouad Laroui, ce mercredi 24 avril à 18 heures 30, autour de son ouvrage «Lumières marocaines», éditions Langages du Sud, 160 pages.

Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain – Rabat.