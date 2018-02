© Copyright : DR

Des pièces de monnaie de l'époque d'Ali Ibn Abi Talib, 4e calife, cousin et gendre du Prophète Mohammed, sont en possession d’un citoyen de la capitale ismaélienne. On ignore comment il a pu se les procurer.

Des pièces de monnaie d'une grande valeur historique ont été retrouvé chez un citoyen habitant Meknès. Lesdites pièces sont gravées de l’épée d'Ali Ibn Abi Talib, 4e calife, cousin et gendre du Prophète Mohammed et remonteraient à l'année 48 de l'Hégire. D’où leur importance.

Si l’on sait que ces pièces ont une valeur immense et peuvent être vendues à grand prix, l’on ignore les tenants et aboutissants de leur découverte, de leur origine et de leur provenance.

Affaire à suivre.