Plus de 17 galeries et plus de 50 artistes émergents et reconnus participent au "1-54 Contemporary African Art Fair" (Foire d'art contemporain africain 1-54) organisé les 24 et 25 février à l'espace d'exposition de la Mamounia à Marrakech.

"1-54", première foire internationale dédiée à la promotion de l'art contemporain d'Afrique et de la diaspora, rassemble 17 galeries de premier plan, venues de neufs pays à savoir d'Allemagne, de Côte d'Ivoire, du Danemark, de France, d'Italie, du Maroc, du Nigeria, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Parmi les exposants figurent six galeries africaines, alors que les artistes exposés proviennent de 25 pays.

Pour Touria Glaoui, fondatrice et directrice de la foire, "cette édition est un retour à la source, puisque nous avions toujours rêvé de nous ancrer sur le continent africain".

"C'est donc une joie immense de pouvoir accueillir ces galeries sur ce territoire mais aussi des collectionneurs et des commissaires d'exposition à Marrakech", a-t-elle ajouté.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste tunisien Silmen El Kamel a souligné que cette manifestation était de nature à contribuer au rayonnement international du Maroc, relevant que les organisateurs sont dotés de sens artistique leur permettant de sélectionner des artistes de qualité.

"Cet événement culturel et artistique permet de jeter la lumière sur l'autre facette rayonnante de l'Afrique: l'Afrique de l'art et de la culture, des compétences, des idées innovantes et créatrices", a-t-il ajouté, relevant que les artistes africains sont appelés à défendre un mouvement artistique et esthétique africain et à vulgariser l'art dans la vie quotidienne des Africains.

Par ailleurs, il a estimé qu'il était difficile à l'heure actuelle de parler de mouvement artistique africain organisé, mais il s'agit plutôt d'initiatives individuelles d'artistes africains qui ont tiré profit de leur présence en Europe.

Au programme de cette foire, la 9e édition de "1-54 Forum", un programme de projections de films et des conférences et de débats sous le thème "décolonisez toujours!". Ce Forum met en avant "la nécessité de décoloniser les savoirs, de désapprendre l'eurocentrisme et de construire de nouveaux futurs en remembrant les fragments de nos passés folklorisés".

Ce forum "fait appel à l'imagination des artistes et des acteurs culturels pour aider le public à inventer de nouvelles manières d'agir et de penser".

Les questions que ce forum soulève concernent la langue, la production des savoirs, l'écriture de l'histoire, l'artisanat, la mobilité.

Pour rappel, la Foire "1:54", dont le nom fait référence aux 54 pays du continent, est la première foire internationale dédiée à la promotion de l'art contemporain en Afrique.

Initiée en 2015 par Touria El Glaoui, la Foire itinérante connaît un grand succès et après cinq éditions à Londres et trois à New York, elle se déroule pour la première fois à Marrakech et en Afrique.