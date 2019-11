© Copyright : DR

13 films ont été sélectionnés cette année pour faire partie de la compétition officielle de la 18e édition du Festival International du film de Marrakech (FIFM). Les voici.

Du 29 novembre au 7 décembre 2019, festivaliers et amoureux du cinéma découvriront pas moins de 98 flms, en provenance de 34 pays.

La «Compétition officielle», les «Séances de gala», une section «Hommage au cinéma australien», les «Séances spéciales», «Le 11e Continent», le «Panorama du Cinéma marocain», la section «Jeune Public», les «Projections Jemaa El Fna», le «Cinéma en audiodescription» et la section «Hommages»... Toutes ces sections seront l'occasion de découvrir la sélection, particulièrement éclectique, de cette édition 2019.

Pour sa 18e édition, le Festival International du Film de Marrakech met en lumière les cinémas du monde.

A travers ses différentes sections, le Festival propose avec ces 98 longs-métrages, en provenance de 34 pays, le refet de la diversité et de la créativité de la production cinématographique de la planète.

La compétition officielle reste quant à elle fidèle au positionnement voulu pour ce Festival: montrer des premiers ou seconds longs-métrages de réalisateurs du monde entier, afin de révéler et de promouvoir les nouveaux talents du cinéma mondial.

Les 14 films en lice dans la compétition officielle, pour décrocher l’Étoile d’Or de Marrakech, témoignent tous, quant à eux, d’un sens étonnant du style et de la profondeur de la pensée.

Certains osent même explorer de nouveaux territoires, et établir des approches personnelles et très originales de la création cinématographique.

Cette édition propose également une sélection particulièrement éclectique, issue des cinq continents, qui met à l’honneur plusieurs univers cinématographiques originaires de différentes régions dans le monde, avec trois films européens (Royaume-Uni, Italie, Serbie), deux films d’Amérique latine (Brésil, Colombie), un film Nord-américain, un film australien, trois flms asiatiques (Chine, Inde, Corée du Sud), et quatre films issus de la région dite "MENA" (Maroc, Tunisie, Arabie saoudite, Sénégal).

Sur ces 14 flms en compétition, cinq ont été réalisés par des femmes.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les festivaliers auront rendez-vous avec un grand thriller américain : A Couteaux Tirés, réalisé par Rian Johnson, ce film représente une approche moderne et comique d'un genre cinématographique particulier: le murder mystery.

Les séances de gala présenteront, quant à elles, des avant-premières de cinéastes éminemment respectés à l’image de Marriage Story de l'Américain Noah Baumbach, The Irishman, de Martin Scorsese, qu'il est inutile de présenter, et It Must Be Heaven, du Palestinien Elia Suleiman.

Trois très beaux débuts en réalisation complètent les projections de gala de cette édition: Noura Rêve, de Hinde Boujemaa (Tunisie, Belgique, France) avec Hend Sabri dans le rôle principal, Adam, de Maryam Touzani (une Marocaine, par ailleurs épouse de Nabil Ayouch à la ville), avec Lubna Azabal et Nisrin Erradi.

Enfn, la clôture du Festival du film de Marrakech sera marquée par la projection de Ras El Sana, de Sakr (Égypte) avec un casting impressionnant de stars égyptiennes issues la nouvelle génération.



Cette information, et non des moindres: cette 18e édition du FIFM aura pour invité d’honneur le cinéma australien, présent en force à Marrakech cette année, et ce, à travers la programmation de pas moins de 25 flms, entre longs-métrages d’auteurs, grands classiques et succès populaires. Tout ces films du "pays-continent" seront projetés dans différents espaces de la ville.



Fidèle à sa tradition d’ouverture sur le monde, la section «Séances spéciales» présentera un large éventail de flms issus de différents horizons. En tout, 10 films en provenance des Pays-Bas, de Hong Kong, d’Italie, du Mexique, de Tunisie, d’Afrique du Sud, de France et du Soudan seront proposés aux festivaliers.



Créée en 2018, la section «Le 11e Continent» continue quant à elle d’explorer de nouveaux territoires de la création cinématographique. Onze films, parmi lesquels des fictions et des documentaires, proposeront au public des écritures singulières et innovantes de cinéastes audacieux en provenance, entre autres, de Belgique, du Canada, d’Algérie et du Portugal.



Le cinéma national sera, cette année encore, fortement mis en valeur. En plus des films en compétition officielle et de celui montré en séance de gala, le «Panorama du cinéma marocain» présentera une sélection de 4 films avec pour ambition de faire découvrir différentes facettes du cinéma marocain aux journalistes du Maroc et à ceux des médias internationaux, qui couvriront le Festival.

Au total, en effet, 11 flms marocains seront montrés dans les différentes sections du Festival. Afin d’initier les enfants à la magie du cinéma, le Festival poursuit son programme «Jeune Public», avec la projection de cinq films venus de tous les coins du monde: la Lettonie, la France, l’Égypte, le Japon et la Suède.



Autre temps fort de la programmation grand public de cette riche édition 2019, les projections sur la place «Jemaa El Fna». Comme chaque année depuis 17 ans, la place mythique de la cité ocre accueillera, pendant toute la durée du Festival, plusieurs projections de flms populaires, entre autres venus d’Inde, du Maroc, d’Egypte, des Etats-Unis et d’ailleurs.

Voici, par ailleurs, les films en compétition officielle pour le FIFM 2019.

BABYTEETH / Australie

De Shannon Murphy

Interprétation : Eliza Scanlen, Toby Wallace,

Emily Barclay, Eugene Gilfedder, Essie Davis, Ben

Mendelsohn



BOMBAY ROSE / Inde, France,

Royaume-Uni, Qatar

De Gitanjali Rao

Interprétation : Cyli Khare, Amit Deondi, Gargi

Shitole, Makrand Deshpande



LA FIÈVRE - THE FEVER

(A Febre) / Brésil, France, Allemagne

De Maya Da-Rin

Interprétation : Regis Myrupu, Rosa Peixoto



LAST VISIT

(Akher Ziyara) / Arabie Saoudite

De Abdulmohsen Aldhabaan

Interprétation : Osama Alqess, Abdullah Alfahad,

Fahad Alghariri, Mousaed Khaled, Ghazi Hamad



LYNN + LUCY/ Royaume–Uni

De Fyzal Boulifa

Interprétation : Roxanne Scrimshaw, Nichola Burley



MAMONGA / Serbie, Bosnie Herzégovine,

Monténégro

De Stefan Malešević

Interprétation : Marta Bjelica, Dražen Pavlović,

Nabi Tang, Vuk Janošević

MICKEY AND THE BEAR /

États-Unis

De Annabelle Attanasio

Interprétation : Camila Morrone, James Badge Dale,

Calvin Demba, Ben Rosenfeld, Rebecca Henderson

MOSAIC PORTRAIT

(Ma Sai Ke Shao Nu) / Chine

De Zhai Yixiang

Interprétation : Wang Yanhui, Wang Chuanjun,

Zhang Tongxi, Chen Di, Xie Lixun, Liu Yiying, Ke

Limu

NAFI’S FATHER

(Baamum Naf) / Sénégal

De Mamadou Dia

Interprétation : Alassane Sy, Saïkou Lô, Aïcha Talla,

Penda Sy, Mamadou Bayo Sarr, Alassane Ndoye



SCATTERED NIGHT

(Heut-eo-jin Bam) / Corée du Sud

De Lee Jih-young, Kim Sol

Interprétation : Moon Seun-ga, Choi Jun-woo, Kim

Hye-young, Lim Ho

SOLE / Italie, Pologne

De Carlo Sironi

Interprétation : Sandra Drzymalska, Claudio

Segaluscio, Bario, Barbara Ronchi, Bruno Buzzi



TLAMESS / Tunisie, France

De Ala Eddine Slim

Interprétation : Abdullah Miniawy, Souhir Ben

Amara, Khaled Ben Aïssa



LE MIRACLE DU SAINT

INCONNU - THE UNKNOWN

SAINT

(Sid El-Majhoul) / Maroc, France

De Alaa Eddine Aljem

Interprétation : Younes Bouab, Salah Bensalah,

Bouchaib Essamak, Mohamed Naimane, Anas El

Baz, Hassan Ben Bdida, Abdelghani Kitab, Ahmed

Yaab, Ahmed Yarziz

VALLEY OF SOULS

(Tantas Almas) / Colombie, Belgique, Brésil,

France

De Nicolás Rincón Gille

Interprétation : Arley de Jesús Carvallido Lobo

Et voici, à présent, la section du "Panorama du cinéma marocain".

DE QUELQUES ÉVÉNEMENTS SANS SIGNIFICATION -

ABOUT SOME MEANINGLESS EVENTS

(Ahdiaath Bilaa Dlaala)

De Mostafa Derkaoui

Interprétation : Abdellatif Nour, Abbas Fassi- Fihri, Hamid Zoughi, Mostafa Dziri, Aïcha Saâdoun,

Mohamed Derham, Salah-Eddine Benmoussa, Abdelkader Moutaâ, Khalid Jamaï, Chafk Shimi,

Malika El Mesrar, Omar Chenbout, Mostafa Nissabouri

DANS TES YEUX, JE VOIS MON PAYS - IN YOUR EYES, I

SEE MY COUNTRY

(Fi ‘Ainaki, Kanshuf Bilaadi)

De Kamal Hachkar

Documentaire

UNE PLACE SOUS LE SOLEIL - A PLACE UNDER THE SUN

(Makan tahta al-shams) / Maroc, France

De Karim Aïtouna

Documentaire

LES FEMMES DU PAVILLON J - THE WOMEN IN BLOCK J

(Nisaa’ Al-Janaah Jim)

De Mohamed Nadif

Interprétation : Assma El Hadrami, Jalila Talemssi, Nisrin Erradi, Imane Mechraf, Rim Fathi, Fatima

Attif, Kenza Fridou.