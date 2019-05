© Copyright : Le360

L’exposition-évènement de ce printemps 2019 tient toutes ses promesses. Très attendues par les amateurs d’art, les œuvres en provenance du Musée d’Orsay à Paris, exposées au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, attirent un nombre record de visiteurs.

Inaugurée le 9 avril par la princesse Lalla Hasnaa, cette exposition se classe d’ores et déjà aujourd’hui en tête des expositions les plus visitées du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat.

Auguste Renoir, Claude Monet, Eugène Delacroix, Edouard Manet, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Gustave Caillebotte et d’autres maîtres du genre ont ainsi attiré plus de 12.000 visiteurs en à peine 20 jours, selon un chiffre recueilli par Le360 auprès de la Fondation Nationale des Musées.

Au vu de ce record, nul doute que cette exposition, programmée jusqu’au 31 août 2019, dépassera de loin les jolis scores enregistrés à l’issue de l’exposition «Face à Picasso», qui s’était tenue du 19 avril au 31 juillet 2017, et qui avait totalisé 45.000 visiteurs.

«Nous n’avons jamais atteint un tel record», s’enthousiasme Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées.

Les clés d'un succès

Comment expliquer une telle affluence? L’impressionnisme aurait-il trouvé grâce aux yeux des Marocains, plus que tout autre genre artistique?

Abdelaziz Idrissi, directeur du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, répond par l’affirmative à cette question: «oui les impressionnistes intéressent le public marocain, les noms des grands peintres sont connus au Maroc. Ce qui constitue une source d'attraction pour cette exposition».

Mehdi Qotbi, de son côté, se montre encore plus positif et confiant quant au rapport des Marocains à l’art: «les Marocains aiment la culture, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire! Quand on leur propose quelque chose de qualité, ils sont touchés et savent l’apprécier», affirme-t-il.

Toutefois, l’engouement des Marocains pour les peintres impressionnistes et leur exceptionnel travail sur la lumière n’est pas la seule explication à ce succès. En effet, ce sont aussi les fruits d’une stratégie concluante que récolte aujourd’hui la Fondation Nationale des Musées avec un tiercé gagnant: programmation, communication et modification des horaires du musée.

«Cette exposition intervient dans le cadre d’une programmation très large. Les amateurs visitent à la fois l’exposition “les lumières de l’impressionnisme“, mais aussi deux autres expositions qui se tiennent en même temps: “Hassan Glaoui, le sel de la terre“ et “Lumières d’Afrique“. Et cela , sans compter l’exposition permanente», explique Abdelaziz Idrissi.

Et d’analyser «l’offre, très large et diversifiée, peut donc intéresser toutes sortes de publics. Celui qui s’intéresse à l’art contemporain et l’autre, féru d’art moderne.»

Outre la programmation, les horaires jouent aussi un rôle crucial dans ce succès. «La Fondation a modifié ses horaires et a donné la possibilité d’accéder au musée de 10 heures à 20 heures (au lieu de 18 heures). Cette plage horaire très large permet en effet aux gens qui travaillent d’accéder au musée après les horaires bureau.»

L’élargissement du public touche aussi bien les plus jeunes des visiteurs grâce à un heureux hasard de calendrier. «Il y a aussi un travail important que nous faisons auprès des écoliers. En effet, l’exposition coïncide aussi avec une période scolaire allégée en examens.» Une bouffée d’oxygène culturelle pour des écoliers assoiffés d’art.

Enfin, autre élément important, la communication organisée autour de ces grandes expositions. «Beaucoup d’articles ont été publiés, de campagnes d’informations organisées», indique le directeur du musée Mohammed VI.

Et Mehdi Qotbi de conclure: «j’ai eu de très nombreuses réactions positives à propos de Renoir, Monet, Manet ou encore de Van Gogh. Ce sont des œuvres qu’on a généralement l’occasion de voir reproduites dans des livres, des catalogues. Cette exposition permet enfin de les toucher, avec les yeux… Pour nous, c’est un rêve qui se réalise.»

Exposition «Les couleurs de l’impressionnisme», au MMVI du 9 avril au 31 août 2019