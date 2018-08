© Copyright : Brahim Taougar - Le360

Le graphiste Ayoub Normal récidive. Pour la deuxième année consécutive, Ayoub Abid, de son vrai nom, réalise l'affiche de l'édition 2018 du festival L'Boulevard. L’événement est prévu du 14 au 23 septembre au stade du RUC à Casablanca.

L'édition 2018 du L'boulevard des jeunes musiciens rend hommage à l'écrivain et journaliste Amal Samie, surnommé Tonton, décédé en janvier 2018. Ayoub Abid, alias Normal, a réalisé une affiche où l'on voit Amal Samie tel Zeus surplombant une vallée. Pour la deuxième année consécutive, ce graphiste a signé le visuel de cet évènement de la scène alternative, prévu cette année du 14 au 23 septembre au stade du RUC à Casablanca.

© Copyright : DR

"Cette édition a une place particulière dans nos cœurs, puisque ce sera la première, depuis la naissance du festival en 1999, sans la présence d’Amal Samie. Activiste au cœur d’or, rocker amazigh, celui que tout le monde surnommait “Tonton” et qui nous a quittés le 27 janvier 2018, fut l’un des premiers à croire et à soutenir L’Boulevard lorsque celui-ci n’était encore qu’une idée folle", peut-on lire dans le communiqué des organisateurs.

L'boulevard 2018 est donc une commémoration qui transparaît clairement dans cette affiche. "Un tonton du rock surplombant une montagne, en hommage à l’amour infini qu’il portait à celles du Moyen et du Haut Atlas, de Tassemit à Zaouiat Ahançal. La petite voiture qui le menait des concerts rock et metal casablancais qu’il savourait, la fierté pour seule attitude, aux pistes et cimes enneigées en altitude" commentent les organisateurs du festival.

Côté contenu de ce cru 2018, et en attendant la programmation complète, un avant-goût est d'ores et déjà présenté. Le public pourra danser au rythme du Chaâbi-groove endiablé de l'orchestre national de Barbés, scander en chœur les paroles de Shayfeen et Madd, se déchaîner sur les rythmes dub et reggae anglo-guyanien de Mad Professor et The Robotiks. Enfin, une découverte aussi au programme: le new wave avec Sofiane Saidi et Mazalda. La suite sera dévoilée le 4 septembre.