Kiosque360. La maison de vente aux enchères Morton, au Mexique, persiste et signe. Le fragment du dinosaure «Atlasaurus Imelkai» a été, affirme-t-elle, importé via l’Amérique et vendu de manière légale.

L’affaire de la queue de dinosaure vendue aux enchères, au Mexique, continue de faire la Une des journaux. Al Massae, dans son édition du mercredi 24 janvier, rapporte que ce fossile a été importé d’Amérique du Nord et introduit au Mexique de manière légale. L’information, dévoilée par Ernesto Duran, le directeur de la maison de vente Morton, a été relayée par la presse mexicaine.

La même source précise que la queue de l’Atlasaurus Imelkai, qui mesure 17 mètres et pèse 22 tonnes, appartenait à une entreprise spécialisée dans la vente de fossiles. La maison de ventes Morton aurait d’ailleurs en sa possession tous les documents prouvant la véracité de ses propos.

Pourtant, pas plus tard que lundi, le ministre de l’Energie et des Mines, Abdelaziz Rebbah, avait officiellement annoncé, dans un communiqué, que ce dinosaure ne pouvait être l’Atlasaurus imelkai et que ce fossile correspondrait sûrement à l'un des nombreux squelettes de sauropodes qui existent en Amérique.

Mais la maison de vente mexicaine persiste et signe et balaie d’un revers de la main toutes les déclarations des responsables marocains et des paléontologues. Ernesto Duran ajoute que ce fossile a été nettoyé et réhabilité dans un laboratoire, dans l’Etat de l’Utah.

Selon la presse mexicaine, le squelette a été adjugé à 100.000 dollars au profit d’une action caritative lancée par la fondation Bancomer et destinée à reconstruire plus de 5.000 écoles mexicaines endommagées suite aux derniers tremblements de terre.