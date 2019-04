© Copyright : DR

La mutuelle nationale des artistes (MNA) sera t-elle dissoute? Avec le projet de couverture médicale généralisée aux professions libérales, dont bénéficieront les artistes marocains, initiée par le ministère de la culture et celui de la santé, la MNA est-elle remise en question? Eléments de réponse.

La Mutuelle nationale des artistes va t-elle disparaître? C'est ce que laisse présager la prochaine affiliation des artistes marocains à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), à travers la création d'une caisse spécialement dédiée aux professsions libérales.

C'est ce que confie Abdelkebir Rgagna, président du syndicat de l'union marocaine des arts dramatiques, dans une déclaration à le360, au lendemain d'une réunion avec le ministre de la santé et le ministre de la culture et de la communication. En présence de représentants de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), plusieurs membres de syndicats d'artistes ont été conviés, hier mercredi 3 avril, à prendre part à cette rencontre consacrée à la mise en oeuvre de mesures et de procédures relatives à la prise en charge sociale des artistes, plus précisément leur couverture médicale.

"Dans le cadre de l'application des hautes orientations du roi Mohammed VI concernant la généralisation de la couverture maladie à toutes les catégories sociales, dont les artistes, qui font partie des professions libérales, ces derniers pourront bénéficier de ce service et être remboursés par la CNSS", précise Abdelkébir Rgagna.

Lors de cette réunion, les représentants de la mutuelle nationale des artistes créée en 2008 étaient absents. La Mutuelle nationale des artistes est pourtant une structure qui a été créée dans l'objectif d'asssurer la couverture médicale des artistes marocains. "Oui mais le statut de l'artiste précise que cette mutuelle assurera cette mission jusqu'à ce que le dispositif complet de couverture sociale soit mis sur les rails", affirme Abdelkébir Rgagna.

Mais, du côté de la Mutuelle nationale des artistes, on a droit à une autre version. Financée par l'Etat à hauteur de 5 millions de dirhams, cette structure, actuellement présidée par le musicien Hajj Younes, ne va pas disparaître mais sera considérée comme une assurance complémentaire. "Le projet avec la CNSS va prendre au moins trois ans avant qu'il ne se concrétise, en attendant la mutuelle continuera à assurer sa mission", souligne à le360 une source de la mutuelle.