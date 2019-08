© Copyright : DR

La grande actrice Amina Rachid est décédée ce lundi soir, des suites d'une longue maladie. Âgée de 83 ans, cette icône du cinéma, du théâtre et de la télévision a laissé un riche répertoire artistique.

Les milieux d'art au Maroc sont en deuil. La grande dame du cinéma, du théâtre et de la télévision, Amina Rachid, est décédée ce lundi soir, à l'âge de 83 ans.

Née le 11 avril 1936, Amina Rachid laisse un riche répertoire théâtral, la défunte ayant fait le succès d'une soixantaine de représentations théâtrales nationales.

Outre le théâtre, l'actrice a réussi à se faire un nom et un renom sur les plateaux de tournage, cinéma et télévision confondues. En témoigne son rôle clef notamment dans les films "Elle est diabétique, hypertendue et ne veut pas crever" et "Destin de Femme" de Hakim Noury.