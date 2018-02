© Copyright : DR

Fin du suspens. La liste des films en compétition officielle à la 19e édition du Festival national du film de Tanger a enfin été dévoilée. Découvrez la sélection au complet.

La sélection officielle de la 19e édition du Festival national du film de Tanger vient d’être dévoilée. L’événement prévu du 9 au 17 mars met en compétition 15 longs métrages et 15 courts métrages. Dans la liste diffusée par le Centre cinématographique marocain (CCM) des évidences et quelques surprises.

Ainsi dans les longs métrages en lice, on retrouve Volubilis de Faouzi Bensaidi, en avant-première nationale, Burn Out de Nourredine Lakhmari ainsi que Razzia de Nabil Ayouch.

Côté courts métrages, le film Yto crée la surprise. Ce film de Nourredine Ayouch, le père de Nabil, a déjà été projeté l’année dernière lors de la cérémonie d’ouverture du même Festival national du film de Tanger. Plusieurs observateurs de la place se demandent pour quelle raison ce film qui n’a pas eu bonne presse l'an dernier rempile et se retrouve cette fois-ci dans la compétition officielle.

Les longs métrages en compétition

1 Volubilis Faouzi Bensaïdi

2 Razzia Nabil Ayouch

3 Burn Out Nour-Eddine Lakhmari

4 Apatride Narjiss Nejjar

5 Jahilia Hicham Lasri

6 Les voix du désert Daoud Aoulad Syad

7 Lahnech Driss Mrini

8 Le papillon Hamid Basket

9 Kilikis, la cité des hiboux Az Alarabe Alaoui

10 Le cri de l'âme Abdelilah El Jaouhary

11 Tarantella Rabii El Jawhari

12 Larmes de sable Aziz Salmy

13 Masood, Saida et Saadan Brahim Chkiri

14 House in the fields (Documentaire) Tala Hadid

15 Silence des cellules (Documentaire) Mohamed Nabil



Les courts métrages en compétition

1 Lettre d’amour Soufiane Ait El Majdoub

2 Yto Noureddine Ayouch

3 L’appel Maria Kenzi Lahlou

4 Dernière photo FaicalHlimi

5 Le retour du roi Lear Hicham El Ouali

6 Roujoula Ilias Al Faris

7 Ales Fayçal Ben

8 Petit clair de lune Rachid El Ouali

9 Yara Zed Hamza Atifi

10 Al Massrahia Khalid Douache

11 Jour d’automne Imad Badi

12 Les corbeaux Madane El Ghazouani

13 Le départ Hamza Boumalki

14 Silence du père Mounia Agoumi

15 Scénario Rachid Zaki