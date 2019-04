© Copyright : DR

Le Grand théâtre de Casablanca sera géré par Casa Aménagement et Casa Event et Animation. Ces deux Sociétés de Développement Local (SDL) assureront la gestion, durant une période transitoire, de ce nouvel espace culturel, qui n'a toujours pas été livré. Explications.

Le dernier délai pour livrer officiellement le Grand Théâtre de Casablanca est fixé pour la fin du mois de mai à venir, au plus tard début juin 2019. C'est ce qui a été décidé lors du conseil d'administration de sa société constitutive, lequel s'est tenu voici deux semaines.

Alors que les professionnels, les producteurs de spectacles, les artistes et le grand public attendent impatiemment l'ouverture de ce théâtre, dont on ne sait toujours pas la date d'ouverture, le maître d'ouvrage, Casa Amenagement, et l'autre Société de Développement local, Casa Events et Animation, vont à elles deux gérer le Grand Théâtre de Casablanca. Une situation provisoire.

"Question d'assurer la période de transition", confie une source proche de ce dossier, souhaitant garder l'anonymat.

Ces deux sociétés vont donc devoir sélectionner un directeur artistique et un directeur technique qui seront affectés au Grand Théâtre de Casablanca, et ce, avant une date butoir, fixée à début juin 2019.

Dans les coulisses, des noms circulent au sujet de l'eventuelle future société qui sera en charge de la gestion de ce joyau architectural, réalisé par le tanden Christian Deportzamparc et Rachid Andaloussi.

"Une entreprise française sera chargée de la gestion", chuchote une source interrogée par Le360, ce qui laisse à penser que cette société sera donc en charge de la programmation de ce nouvel établissement, qui vient combler un vide culturel dans la métropole.

Aucune information n'a encore filtré, faut-il le rappeler, au sujet du fameux spectacle d'ouverture... Et nous sommes à quatre mois à peine de la probable inauguration du Grand Théâtre de Casablanca.