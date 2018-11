© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille du poète Ali Squalli Hussaini, auteur des paroles de l'hymne national, décédé lundi à Rabat à l'âge de 86 ans.

Dans son mesage, le roi Mohammed VI affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès du poète et homme de lettres respecté qu'était Ali Squalli Hussaini, que Dieu ait son âme.

"En cette douloureuse circonstance, je vous exprime, et à travers vous à l'ensemble de votre famille et vos proches, aux amis du défunt ainsi qu'à sa famille du monde de la littérature au Maroc, nos vives condoléances et nos sincères sentiments de compassion à la suite de la disparition de l'un des pionniers de la littérature marocaine contemporaine, l'homme qui a écrit les paroles de l'hymne national du Maroc et enrichi la bibliothéèque nationale par ses poésies et ses romans distingués dont certains ont été consacrés par de grands prix au Maroc et dans le Monde arabe", souligne le message.

"Tout en se remémorant, avec considération, les qualités humaines du défunt, son patriotisme sincère et son attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite, Nous implorons le Très Haut de l'accueillir dans Son vaste paradis, de le rétribuer grandement pour les services rendus à son pays et d'accorder à ses proches patience et réconfort", ajoute le message.