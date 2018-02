© Copyright : DR

La galerie de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation accueille du 15 février au 8 mars une exposition internationale de peinture avec la participation de 8 artistes de France, d’Italie et de Roumanie et 13 artistes marocains dont Azdine Hachimi.

Pour la première exposition internationale organisée dans ce lieu, le choix des participants a voulu répondre à un critère de qualité et de diversité. Les œuvres vont donc déployer leur propre narration mais elles vont aussi dialoguer entre elles pour le bonheur des artistes et des visiteurs.

Le cadre collectif est aussi une opportunité pour comparer les expériences, rencontrer en personne d’autres créateurs et relativiser les points de vue esthétiques. Mais lorsque ce cadre est international, le dialogue culturel et artistique devient aussi partage. Et cela est précieux en ces temps de crispation.

Toute opportunité de faire dialoguer les cultures est une chance qu’il faut saisir. Dans le monde inquiet d'aujourd'hui, la culture et les arts restent un havre de paix et de rapprochement qui invite plus que jamais à découvrir ce qu’on peut partager avec l’Autre. C’est le credo des organisateurs.

L’exposition «Célébrations Picturales» donnera à voir 42 œuvres figuratives, abstraites, semi abstraites, hyperréalistes, surréalistes, naïves et des sculptures. A travers divers registres plastiques, le visiteur découvrira que les préoccupations thématiques et esthétiques convergent. Les formes, la couleur, bien que personnalisées, interpellent indifféremment toutes les sensibilités. On pourrait tous se les approprier car on y reconnaît des signes, des résonances techniques et des symboles ancrés dans notre socle culturel et civilisationnel commun.

Espace Expo. Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation. Avenue Allal Al Fassi. Madinat Al Irfane. Hay Ryad. Rabat. Tél. 080 200 80 90. Le vernissage aura lieu le 8 février à 18 heures.