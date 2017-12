Audio. Ilham Bouzid: «Voici pourquoi je compte poursuivre Lamjarred au pénal»

Saâd Lamjarred risque de nouveaux ennuis avec la justice française. Une plainte a été déposée à son encontre pour vol et escroquerie. La plaignante, Ilham Bouzidi, directrice de Cairo By Night et organisatrice de son concert annulé au Palais des congrès, nous en dit tout.

Pourquoi comptez-vous poursuivre Saâd Lamjarrad devant le tribunal pénal?

Il faut savoir qu’il y a déjà eu deux décisions prises par les juges à Nanterre et à Paris, la première le 20 octobre et la seconde le 17 novembre. Suite à ces décisions, Saâd Lamjarred a été condamné par le tribunal de commerce et le juge de Paris. Il doit nous verser 3 millions de dirhams au total. Mais nous n’avons plus eu de nouvelles de lui. S’il continue à nous tourner le dos, nous serons obligés de le poursuivre au pénal. Surtout que nous avons effectué des recherches à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et découvert qu’il ne restait que 20 euros sur le compte du chanteur. Avez-vous essayé de régler le conflit à l’amiable?

Nous avons approché la famille et les managers de l’article. Ces derniers nous avaient rassuré qu’une fois sorti de prison, il nous rembourserait. Mais rien ne fut. Nous avons multiplié les appels, mais en vain. Nous en avons donc déduit qu’il n’envisage pas de nous payer. Pis encore, plusieurs promesses nous ont été faites, mais elles sont avérées être que des mensonges. Combien Saâd Lamjarrad vous devait-il au départ ?

Normalement le montant des factures qu’il devait nous rembourser était de 178 millions euros. Le contrat que nous avons établi avec le chanteur stipulait que s’il annulait le concert, nous serions remboursés dans la totalité des frais engagés. Cependant, notre assureur a refusé tout remboursement, arguant que la responsabilité incombait à Lamjarred. Est-ce vrai que, suite à l’annulation du concert de Lamjarred, votre société a déclaré faillite?

En dix ans de carrière, ce concert annulé est l’événement qui m’a coûté énormément en termes financiers. J’y ai mis toutes mes économies. En plus, le chanteur a perçu la moitié de son cachet, soit 30.000 euros qu’il n’a pas encore rendus. C’est vraiment très préjudiciable pour moi. Quelle suite comptez-vous donner à cette affaire?

Pour être franche, je suis sûre que Lamjarred n’a pas l’intention de me rembourser. Selon les lois en vigueur, cela s’apparente au vol et à l’escroquerie. C’est pour cela que nous irons au pénal.



