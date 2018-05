Annie Azzou la collaboratrice des éditions Le Fennec n'est plus

Annie Azzou, collaboratrice des Editions Le Fennec pendant plus de 25 ans, est décédée le lundi 21 mai. Les auteurs qui ont travaillé à ses côtés sont en deuil et ont été nombreux à exprimer leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

Par Qods Chabaa