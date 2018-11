© Copyright : DR

La Commission d’aide à la production des oeuvres Cinématographiques a décidé d’accorder des avances sur recettes à plusieurs projets de films et documentaires au titre de la 3e session de l'année 2018, tenue du 12 au 16 novembre à Rabat sous la présidence de Driss Alaoui Mdaghri.

Dans la catégorie des films après production, un montant d'un million de dirhams a été accordé au long métrage "Taxi Bied" réalisé par Moncef Malzi, et 150.000 DH aux courts métrage "Angoisse" de Ali Benjelloun et "Roujoula" de Ilias El Faris, souligne un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).

Concernant les projets de films de fiction avant production, un montant de 4.150.000 DH a été attribué aux projet des longs métrages "Wind Rider" qui sera réalisé par Anouar Mouatassim et "La vie me va bien" qui sera réalisé par Al Hadi Ulad Mohand.

Dans cette même catégorie, des sommes de 4.100.000 DH, 3.600.000 DH et de 1.950.000 DH seront respectivement consacrées aux projets de longs métrages "Green Card" de Mohamed Hicham Regragui , "Le Mont Moussa" de Driss Mrini et "Heaven is Dark" qui sera co-réalisé par Joseph Bull et Luke Seomore.

Toujours dans ce genre, des montants de 150.000 DH et de 200.000 DH sont octroyés aux projet des courts métrages "Cher Père" de Khalil Hassani et "Qu'importe si les bêtes meurent" de Sofia Alaoui.

S'agissant des documentaires sur la culture, l'histoire et l'espace sahraouis hassanis avant production, une somme de 1.000.000 de dirhams a été accordée aux documentaires de longs métrages "Calendrier sans chiffres" de Ali Oualdah, "Li Attarikhi man Yahkih" de Drissi Sidi Mohamed, "Esmara, Bawh Soukhour bi Asrar Al Ousour", qui sera réalisé par Lhassan El Omari et "Rihlat Al Baht Ani Arrabaid" de Taoufik Charaf-Eddine.

Dans cette même catégorie, un montant de 875.000 dirhams a été attribué aux projets de documentaires de longs métrages "Sourrat Assayf" de Salem Ballal et "Ain Abarbour" de Sidi Mohamed Fadel El Joummani.

Présidée par Driss Alaoui Mdaghri, cette commission est composée de Amina Saibari, Latifa Baqa, Meriem Khatouri, Fatima Ait Mhand, Laila Tounzi, Mrabih Rabou Maou Laenin, Mohammed Bakrim, Abderrazak Ezzahir, Mohamed El Kadmiri, Driss Tahri et Abdelhak Fikri.