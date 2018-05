© Copyright : DR

Le ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau a lancé un appel d’offres pour l’occupation provisoire du domaine public sur la plage Anza à Agadir. Sauf que le terrain devant abriter un parking est un site archéologique mondialement connu et reconnu. Tollé.

Les habitants de la capitale du Souss et plusieurs acteurs associatifs se sont élevés contre la décision du ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau de céder au privé une partie importante de la plage d’Anza. Et pour cause, ladite partie du terrain en question, devant abriter un parking, est connue comme étant un site archéologique connu de par le monde.

Dans une correspondance adressée au ministère concerné, l'Association marocaine d'orientation et de la recherche scientifique exprime son indignation quant à cette décision qui «reflète une ignorance totale de l’importance scientifique et académique du site»

L’association a fait savoir que ce site accueille des centaines de visites de savants, de chercheurs et d’étudiants. Il est aussi une importante destination du tourisme scientifique.

«Transformer ce site en parking est à même de porter atteinte à sa valeur scientifique et mettra à mal l’image du Maroc à l’international vu qu’il est très connu à l’étranger», souligne l'Association marocaine d'orientation et de la recherche scientifique. Et de lancer un appel aux ministères, directions et services concernés pour «accorder l’importance qu’il mérite à ce site et éviter l’injustice qui risque de le frapper».