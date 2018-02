© Copyright : DR

Le Maroc et le Portugal ont signé un accord de coproduction cinématographique et audiovisuelle le 5 décembre 2017. Cet accord sera examiné lors du Conseil de gouvernement de ce jeudi 22 février.

Cet accord a été signé le 5 décembre 2017 entre Mohamed Laâraj, ministre de la Culture et de la communication et Teresa Ribeiro, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et à la coopération. Cet accord prévoit aussi un volet audiovisuel même si le Maroc ne bénéficie pas d’un fond de subvention publique pour les productions audiovisuelles. C’est ce que confirme à le360 Sarim Fassi-Fihri, directeur du Centre cinématographique marocain (CCM).

L’article 3 de l’accord, publié sur le site du CCM, précise de son côté que les œuvres de fiction de type «Telenovela» ne sont pas admises au bénéfice de la production.

Le même accord rappelle que les œuvres réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme «œuvres nationales» par les autorités des deux pays. Ces œuvres bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chacun des deux pays. Ces avantages sont acquis seulement au producteur ressortissant du pays qui les accorde.

Sarim Fassi-Fihri souligne que cet accord de coproduction, à l’instar de tous les autres, a pour objectif de mutualiser les moyens humains et financiers avec le pays partenaire.