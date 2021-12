Zniti et Chibi quittent le rassemblement des Lions de l'Atlas

Les Lions de l'Atlas s'entraînent au Complexe Mohammed VI en prévision de la CAN 2021.

© Copyright : DR

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, permet à Mohamed Chibi (AS FAR) et Anas Zniti (Raja) de disputer la 15e journée de Botola Pro Inwi avec leurs clubs respectifs avant la CAN 2021.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport