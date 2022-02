Ziyech et Chair nommés aux London Football Awards 2022

L'incroyable frappe de Hakim Ziyech contre Tottenham.

© Copyright : DR

Les Marocains Hakim Ziyech et Ilias Chair font partie des nommés aux prestigieux London Football Awards. Le premier figure dans la catégorie du meilleur but, alors que le second peut finir meilleur joueur de la Ligue anglaise.

