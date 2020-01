Yunis Abdelhamid: "c'est la meilleure période de ma vie"

Défenseur central indéboulonnable au Stade de Reims et apprécié de Vahid Halilhodzic, Yunis Abdelhamid vit la période la plus faste de sa carrière et il le fait savoir.

Par Le360sport