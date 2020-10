Younès Belhanda de retour à Nice: ça se précise

© Copyright : DR

Le transfert de Younès Belhanda à Nice se précise de plus en plus. Les médias français rapportent que les négociations ont abouti entre la dirigeants du club français et leurs homologues de Galatasaray.

Lire la suite de l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport