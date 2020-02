Wydad: Sébastien Desabre bientôt viré, voici son probable remplaçant

Le départ de Sébastien Desabre est presque acté... et la suite des événements a déjà été pensée par le président des Rouges, Said Naciri. Une piste menant à Juan Carlos Garrido est plus que jamais d'actualité.

Par Le360sport