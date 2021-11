Wydad: Said Naciri et Walid Regragui préparent le mercato et le retour d'Ounajem

Mohamed Ounajem sous les couleurs du Wydad de Casablanca.

Kiosque360. Le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, et l’entraîneur du club, Walid Regragui, ont déjà entamé leur recherche des joueurs à recruter lors du mercato hivernal afin de renforcer leur effectif. Regragui insiste sur le recrutement d'un attaquant, d'un milieu et d'un latéral. Naciri, lui, mise sur un retour de Mohamed Ounajem.

Par Ismail El Fassi