Wydad-MCO et SCCM-RSB: à quelle heure et sur quelle chaine?

La joie des joueurs du Wydad.

Deux clubs aux ambitions diamétralement opposées (Wydad de Casablanca et Mouloudia d’Oujda) et deux autres occupant le ventre mou du classement (Chabab de Mohammédia et Renaissance de Berkane) s’affrontent ce vendredi 24 décembre. L’occasion pour les Rouges de décrocher le titre honorifique du champion d’automne.

Par Le360sport