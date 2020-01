Week-end décisif pour les Marocains sur le continent

Alors que le Wydad, le Raja, le HUSA et la RSB jouent la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, Harit fait face au Bayern et le FUS va jouer son premier match sans Walid Regragui depuis 6 ans. Voici les matches à suivre ce week-end.

Par Le360sport